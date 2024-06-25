2024 yılı Nisan ayında Konut Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 48,4 oranında artarken, reel olarak yüzde 13,3 oranında azaldı.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası, Nisan ayına yönelik Konut Fiyat Endeksi raporunu yayımladı.

Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında artarak 1257,7 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 13,3 oranında azalış gösterdi.

Buna göre İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,1, 3,0 ve 1,9 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 37,6, 58,9 ve 45,1 oranlarında artış gösterdi.