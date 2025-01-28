Merkez Bankası'nın 2025 yılının ilk faiz kararını açıklamasının ardından, konut kredisi faiz oranları ve ödeme koşulları merakla bekleniyordu. Yapılan faiz indiriminin ardından, 2 milyon TL’lik bir konut kredisi için aylık ödeme tutarı 57 bin TL'ye kadar yükseldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, ev almak isteyenler için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Merkez Bankası, 2025 yılının ilk faiz kararını açıklayarak politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,5’ten yüzde 45’e çekti. Bu karar, konut kredisi faiz oranlarına yansırken, vatandaşların kredi ödeme koşulları da belirginleşmeye başladı. Merkez Bankası’nın 2024 yılı Aralık ayında da ilk faiz indirimi kararını almasıyla birlikte, konut kredisi faiz oranlarında bir gerileme gözlemlenmişti.

Ancak faiz oranlarındaki indirim, ev fiyatlarının artışıyla birlikte vatandaşları zor durumda bırakıyor. Ev almak isteyenler için konut kredisi taksitleri, yüksek fiyatlar ve düşük maaşlarla birleşince ciddi bir ödeme yükü oluşturuyor.

2 milyon TL’lik konut kredisi için aylık taksit 57 bin TL

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, konut kredisi ödemeleriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Erdursun, Türkiye’deki ortalama ev fiyatlarının 3 milyon TL civarında olduğunu belirterek, 2 milyon TL'lik bir konut kredisi için aylık ödemenin yaklaşık 57 bin TL olduğunu ifade etti.

Erdursun, şu açıklamalarda bulundu, "Türkiye’de ortalama ücretler 30 bin TL civarında. Karı-koca çalışarak 2 milyon TL’lik bir kredi alacak olsalar, aylık gelirleri toplamda 60 bin TL olur. Ancak 57 bin TL’lik bir kredi taksiti ödediklerinde geriye sadece 2 bin TL kalır. Bu tutar, evin elektrik ve su faturalarını bile karşılamaya yetmez."

Faizler düşse bile 1 milyonluk kredi için 2 milyon ödenecek

Erdursun, konut fiyatlarının çok yüksek ve kredilerin maliyetinin de fazla olduğunu belirterek, Türkiye'de ev almanın zorlaştığını vurguladı. Ayrıca, faiz oranlarının düşmesiyle birlikte ev fiyatlarının da arttığına dikkat çekti. "Eğer 2 milyon TL nakit parası olan birisi 3 milyon TL’lik bir ev almak isterse, kredi kullanmayı planlarsa, faizler biraz düşse de evin fiyatı 3,5 milyon TL'ye ya da 4 milyon TL'ye çıkıyor" dedi.

Bu durumun, özellikle düşük maaşla çalışan aileler için büyük bir sıkıntı yarattığını belirten Erdursun, "Geçmiş yıllarda, 2008, 2012 ve 2013 yıllarında karı-koca asgari ücretle bile kredi taksitlerini ödeyip ev alabiliyordu. Ancak şu anda bu durum tamamen değişti. Ev almak neredeyse imkansız hale geldi" diye konuştu.

Erdursun, "Kredi faizleri düşse de, ev fiyatları arttıkça, aynı zamanda maaşlar da artmadığı için ödeme yapmak daha da zorlaşıyor" şeklinde uyarıda bulundu. Türkiye’de konut kredisi ödemelerinin, özellikle düşük gelirli aileler için sürdürülemez bir noktaya geldiğini ifade etti. Bu ekonomik döngüde, konut almak isteyenlerin ciddi bir finansal plan yapması gerektiğini belirten uzman, birkaç yıl daha ev almanın zor olacağını vurguladı.