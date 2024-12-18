Türkiye genelinde kasım ayında konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,6 oranında artarak 153 bin 14’e ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), konut satışlarıyla ilgili verileri açıkladı. En yüksek satış ise İstanbul’da gerçekleşti, 26 bin 320 konut satıldı.

İl bazında konut satışı: İstanbul zirvede, Bayburt son sırada

Kasım ayında en fazla konut satışı yapılan iller sırasıyla İstanbul (26 bin 320), Ankara (14 bin 916) ve İzmir (8 bin 583) oldu. Öte yandan, Bayburt, Tunceli ve Hakkari ise en az satış yapılan iller olarak kayıtlara geçti.

İpotekli konut satışları büyüdü, yabancıya satış düşüşte

İpotekli konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 315,7 oranında artarak 21 bin 804 oldu. İpotekli satışların toplam konut satışları içindeki payı ise yüzde 14,2 olarak gerçekleşti. Ancak, yabancılara yapılan konut satışları, kasımda yüzde 8,2 oranında azalarak 2 bin 151 olarak belirlendi.

İlk el konut satışı yüzde 61,7 arttı

Kasım ayında ilk el konut satışları yüzde 61,7 oranında artarak 49 bin 274 oldu. İlk el konut satışlarının toplam satışlar içindeki payı yüzde 32,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım dönemi itibariyle, ilk el konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 24,2 oranında arttı.

İkinci el konut satışı hızla artmaya devam ediyor

Kasım ayında ikinci el konut satışları yüzde 64,6 oranında artarak 103 bin 740’a yükseldi. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı ise yüzde 67,8 oldu. İkinci el konut satışları, Ocak-Kasım döneminde ise yüzde 13,0 oranında artış göstererek 857 bin 556 olarak kaydedildi.

Yabancılara satış: Ruslar ilk sırada

Kasım ayında, ülke uyruklarına göre yapılan en fazla konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. 421 Rus vatandaşı, Türkiye’den konut satın alırken, İran (200) ve Ukrayna (160) vatandaşları da satışlarda ön sıralarda yer aldı.

Yabancıya konut satışı yıl genelinde düşüş gösterdi

Ocak-Kasım döneminde yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 35,1 oranında azalarak 21 bin 363 oldu.