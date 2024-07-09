Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (Konutder) tarafından yapılan Sektörel Beklenti Anketi'nin ikinci çeyrek sonuçlarına göre, önümüzdeki 6 ay içinde konut sektöründe kredi faizlerinde artış beklenmemesi, bu duruma bağlı olarak da kredili konut satışlarında bir yükseliş öngörülüyor. Ayrıca, birinci el konut satışlarındaki düşüş eğiliminin yavaşlaması öngörülüyor.

Ankete göre, konut satışlarındaki genel durgunlukla paralel olarak konut üretiminin stabil kalması ve fiyatların sabit seyretmesi beklenirken, kiralardaki artışın süreceği tahmin ediliyor. Konut üreticileri, önümüzdeki aylar için sektörde daha olumlu bir hava öngörmekteler. Markalı konut üreticisi firmaların tepe yöneticilerinin beklentilerine yer verilen Konutder anketine göre, üyelerin tamamı kredi faiz oranlarının önümüzdeki 6 ay içinde artmayacağını öngörüyor. Ankete katılanların üçte biri faizlerin gerilemesini beklerken, üçte ikisi ise mevcut seviyelerde kalmasını bekliyor. Kredi faizlerinin artmayacağı beklentisiyle birlikte kredili konut satışlarında bir artış öngörülüyor.

Fiyatlar sabit kalacak, kira artışı devam edecek

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde ocak-mayıs döneminde konut satışları yüzde 3,4 azalarak 465 bin 761'e geriledi. İpotekli konut satışları ise yüzde 58,7 düşüşle 44 bin 602 oldu.

Konutder anketine göre, üyelerin yarısı konut fiyatlarının aynı kalacağını düşünüyor. Fiyatların artacağını öngörenlerin oranı ise önceki ankete göre azalış gösterdi; yüzde 63,6'dan yüzde 36,4'e düştü. Konut maliyetlerindeki artış beklentisi de azalma gösteriyor; üyelerin yüzde 22,7'si maliyetlerin aynı kalacağını düşünüyor.

Konut üretimi tarafında ise hiçbir üye artış beklemiyor. Yüzde 63,6'sı üretim adetlerinin sabit kalacağını, yüzde 36,4'ü ise azalacağını öngörüyor. Kentsel dönüşüm alanında ise yüzde 45,5'i üretimin aynı kalacağını öngörüyor. 1. el satış adetlerinde herhangi bir değişim bekleyenlerin oranı yüzde 59,1. Geçmiş dönemde azalacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 27,3'e gerilerken, artış bekleyenlerin oranı yüzde 13,6'ya yükseldi.

Yabancıya satışlarda artış bekleyen hiçbir üye bulunmazken, kiraların önümüzdeki 6 ay içinde artacağını düşünenlerin oranı ise yarının üzerinde.