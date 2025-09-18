İzmir’de 2025’in ilk 8 ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 57 bin 374 oldu. Ancak yabancılara satışlarda düşüş yaşandı. Sektör temsilcileri, yüksek fiyatlar ve uluslararası talepten kaynaklanan bu eğilimi değerlendirdi.

Konut satışlarında artış

İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, artışın büyük bir yükseliş gibi görünse de, geçen yılın düşük tabanlı verilerinden kaynaklandığını belirtti:

“Geçen yıl Ağustos ayı çok dip tabandaydı. Şimdi sanki büyük artış olmuş gibi gözüküyor ama aslında normal bir artış.”

Yabancılara satışta düşüş

Güleroğlu, yabancılara satışlarda düşüş yaşandığını vurgulayarak,

Faizler ve satış hareketliliği

Gayrimenkul danışmanı Doğa Uygar Sütçüoğlu, düşük kredi faizlerinin ve bankalardaki yüksek faizlerin düşürülmeye başlanmasının satışları etkilediğini söyledi:

“Geçen senenin kredi faizleri üçlerin üzerindeyken, bu sene üçlerin altına iniyor. İnsanlar faizden getiri kazanamayacağını fark edip konuta yöneldi. Faizlerin düşmesi ev fiyatlarının daha da yükseleceği korkusunu artırdı.”

Pandemi etkisi ve fiyat alışkanlığı

Sütçüoğlu, pandemi döneminde ev fiyatlarının balon gibi yükseldiğini belirterek:

“Belirli yerler dışında fiyatlar hala yüksek. İnsanlar artık bu fiyatlara alıştı ve alım yapıyor.”

Yabancılar fiyatları yüksek buluyor

Sütçüoğlu, yabancılara satışların düşmesinin sebebini şöyle açıkladı:

“Bağdat Caddesi’ndeki bir ev yerine İngiltere’den şato alabiliyorsunuz. Evler çok yüksek fiyatlı, talep bu nedenle azaldı.”

Hızlı satış gören ilçeler

İzmir’de en çok konut satışının Buca’da gerçekleştiğini belirten Sütçüoğlu:

“Nüfus yoğunluğu ve düşük fiyatlı evler satışları artırıyor. 5-6 milyon TL’ye kadar olan evler hızlı satılıyor.”