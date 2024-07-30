Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran 2024 konut satış verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 azalarak 79 bin 313 olarak gerçekleşti. Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı (GHO) Genel Müdürü Özkan Yalaza, bu verilerin yatırımcıların belirsizliklerin ortadan kalkmasını beklediğini gösterdiğini belirtti.

Yatırımcıların belirsizliklere tepkisi

Özkan Yalaza, konut sektöründeki belirsizliklerin yatırımcıları etkilediğini vurguladı. Şu anda gündemde olan ek vergi konuları ve kiradaki vergi artışlarının belirsizliği artırdığını ifade eden Yalaza, “Yatırımcı, belirsizlikler ortadan kalkmadan alım yapmasını beklemek zor. Kiralarda ek vergi ve ikinci, üçüncü konutlara yönelik yeni vergiler gibi konular yatırımcıların kararlarını etkiliyor. Bu nedenle, fiyatların stabil olduğu dönemde yatırımcılar yüksek getirili mevduatlarda kalmayı tercih ediyor” dedi.

Kredili satışların artması gerekiyor

Yaz aylarında gurbetçi Türklerin gayrimenkul sektöründeki etkisinin azaldığını belirten Özkan Yalaza, kredili satışların artırılması gerektiğini vurguladı. Yalaza, “Gurbetçi kesimdeki hareketlilik eski seviyelerde değil. Kredili satışların önünü açmak için devletin destekleyici adımlar atması şart. Ancak, mevcut kredi oranlarının yüzde 1’in altına düşmesi kısa vadede pek olası görünmüyor” diye konuştu.

Kira artışları ve konut krizi

Konut ve barınma krizinin ciddi sorunlara yol açtığını belirten Yalaza, kira artışlarının devam edeceğini ve bu sorunun daha da derinleşeceğini ifade etti. Yalaza, “Mal sahibi ve kiracı arasındaki dava sayısında rekor artış var. Kiralarda yaşanan yükseliş, kiracıların maddi ve psikolojik olarak zor durumda kalmasına neden oluyor. Kiralardaki yüzde 25 artış sınırının kalkması, Haziran ayında kira artış oranının yüzde 65’e çıkmasına sebep oldu. Bu durumun önüne geçmek için konuta erişimi kolaylaştıracak çözümler üretilmesi gerekiyor” dedi.

Gelecek öngörüleri

Özkan Yalaza, konut piyasasının kendi normal seyriyle hareketlenmesinin zaman alacağını ve bunun 2026’yı bulabileceğini belirtti. “Devletin desteklediği projeler olmadan, konut piyasasında yaşanan kriz ve kira artışlarının çözülmesi zor olacak. Kısa vadede enflasyon rakamlarının ve mevduat faizlerinin önemli bir düşüş göstermesi beklenmiyor” diyerek sözlerini tamamladı.