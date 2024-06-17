Konut piyasasında yaşanan durgunluk, satış rakamlarına yansıyor. Üst üste düşüş gösteren konut satışları, özellikle sıfır konutlarda farklı bir seyir izliyor. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, bu dönemde uygun fiyatlara konut bulunabileceğini belirtti. Peki, konut satışlarındaki gerileme devam edecek mi? İstanbul'da en çok tercih edilen bölgeler hangileri?

TÜİK verileri ve satış rakamları

TÜİK verilerine göre, Mayıs ayında Türkiye genelinde 110 bin 588 konut satıldı. Satışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,4 azaldı. Ancak sıfır konut satışları aynı dönemde %3,3 artarak 35 bin 558 oldu. Özelmacıklı, bu artışın konut piyasası için olumlu bir sinyal olduğunu ifade etti.

Satışlardaki düşüşün nedenleri

Özelmacıklı, konut satışlarındaki düşüşün birçok nedeni olduğunu belirtti. Konut fiyatlarına erişimde yaşanan zorluklar, ipotekli satışların düşük payı ve krediye erişimdeki problemler başlıca etkenler arasında. Ayrıca mevduat faizlerindeki yüksek getiri oranları ve kiralara getirilen %25’lik sınırlama da yatırımcıları düşündürüyor.

İstanbul’da Esenyurt ve Beylikdüzü gibi bölgeler, yeni konut arayışında olan vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Özellikle deprem riski ve kentsel dönüşüm kaygıları, birinci el konutlara olan talebi artırıyor.

Konut ve kiralarda gelecek beklentileri

Piyasada genel bir durgunluk görülse de, yılın son çeyreğinde artış beklentisi hakim. Düşen enflasyon oranları ve piyasadaki fırsat konutlarının satışa çıkması, gayrimenkule yönelimi artırabilir. Ancak, konut fiyatlarında reel bazda düşüşlerin bir süre daha devam etmesi öngörülüyor.

"Uygun fiyatlara konut bulunabiliyor"

Özelmacıklı, finansal sıkışıklık yaşayan müteahhitlerin bu dönemde çok uygun fiyatlara konut satışı yaptığını belirtti. Birinci el konut satışlarında artış, sektörde olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ancak, ikinci el gayrimenkul satışlarının %67 seviyesinde olması, piyasada dengenin henüz sağlanamadığını gösteriyor.