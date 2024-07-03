Türkiye'de inşaat ve gayrimenkul sektörlerinin 2024 yılı 1. çeyrek durumunu ortaya koyan raporuna göre inşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel unsurlardan finansman sorunları yüzde 30,2'lik payıyla girişimleri sınırlayan birincil faktör oldu. 2024 yılı ilk çeyreğinde Türkiye genelinde konut satışlarının 279 bin adet ile düşüş trendi sürdü.ANKARA (İGFA) - KPMG Türkiye tarafından hazırlanan “İnşaat ve Gayrimenkul Sektörel Bakış Raporu” 2024 yılı 1. çeyrek rakamlarına göre 2023 yılında 1,5 milyar TL olan inşaat sektörü değerinin bu yıl 2,4 önümüzdeki yıl 3,2, 2023 yılında ise 7,4 milyar TL'ye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Geçen yıl yüzde 5,4 olan inşaatın GSYH'deki payının ise 2024, 2025 ve 2030 için sırasıyla yüzde 6,8, yüzde 7 ve yüzde 7,1'e yükseleceği öngörülüyor. 2023 yılında 567 milyon TL olan altyapı sektörü değerinin ise bu yıl 930 milyon TL önümüzdeki yıl 1,2 milyar TL, 2023 yılında ise 2,6 milyar TL'ye ulaşacağı tahmin ediliyor. Geçen yıl yüzde 2,1 olan altyapının GSYH'deki payının ise 2024, 2025 ve 2030 için sırasıyla yüzde 2,6, yüzde 2,7 ve yüzde 2,5 olacağı öngörülüyor.

2021 ve 2023 yılları arasında Türkiye inşaat sektörü nominal büyümesi yıllık yaklaşık yüzde 100 seviyesindeyken reel büyüme 2021 ve 2022 yıllarında negatif yönlü seyretmesine rağmen 2023 yılında yüzde 7,8 ile görünümünü tersine çevirdi. Aynı trendi izleyen Türkiye altyapı sektörü de nominal büyümesi yıllık yüzde 100 seviyesinde seyrederken reel büyümesi 2023 yılı itibarıyla yüzde 4,7 olarak gerçekleşti.

Raporla ilgili değerlendirmede bulunan KPMG Türkiye İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü Lideri Savaş Görkem Yapan, "Hazırladığımız bu rapor ile inşaat ve gayrimenkul sektörünün potansiyelini net bir şekilde ortaya koyuyoruz. 2023 yılından itibaren sektörde gözlemlenen nominal ve reel büyüme oranları, sektörün dinamik ve yenilikçi bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Ancak, finansman sorunları ve artan maliyetler inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların önündeki en büyük engeller olarak karşımıza çıkıyor. Sektörün, doğru stratejiler ve finansal çözümlerle bu engelleri aşarak büyümeye devam edeceğine inanıyoruz.” dedi.

İNŞAATTA FAALİYETLERİ KISITLAYAN TEMEL UNSUR FİNANSMAN

Rapora göre Türkiye inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin 2024 1. çeyrekte ortalama yüzde 59,4'ü faaliyetlerini kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını açıklarken faaliyetleri kısıtlayan temel unsurlardan finansman sorunları ortalama yüzde 30,2'lik payıyla girişimleri sınırlayan birincil faktör oldu. Daha sonrasında gelen talep yetersizliği aynı dönemde yüzde 15,8'lik ortalamaya sahip olarak kısıtlayan faktörlerdeki yerini korudu.

Öte yandan dünya genelinde artan kaynak maliyetleri inşaat sektörü üzerindeki etkisini sürdürdü ve Türkiye özelinde inşaat malzeme fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı. İnşaat maliyet endeksindeki artış bir önceki yılın aynı dönemine göre düşüş trendi gösterse de endeks, 2024 1. çeyrekte ortalama yüzde 69,3 seviyelerinde seyretti.

İnşaat sektöründe 2023'ün ilk çeyreğindeki yüzde 4,2 ve 2023 yılının son çeyreğinde yüzde 3,7 olan takipteki kredilerin nakdi kredilere oranları ise 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4,4 seviyesine yükseldi.

2024 yılı ilk çeyreğinde Türkiye genelinde konut satışları 279 bin adet ile düşüş trendini sürdürdü. Konut satışı sayısı konut fiyatlarındaki ani yükseliş, konut kredisi faiz oranlarındaki artış, krediye erişim zorluğunun devam etmesi ve ipotekli konut satışlarındaki azalışla 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 1,3 geriledi. 2024 1. çeyrekte İstanbul 48 bin ile Türkiye genelinde en çok konut satışı yapılan şehir oldu.

Türkiye'de Mart 2024 itibarıyla 1.230,5 seviyesinde seyreden konut fiyat endeksi (KFE) 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 52 artış gösterirken reel bazda yüzde 9,8 azaldı. Endeks değerleri nominal olarak bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 40,4, 63,9 ve 49,5 oranlarında arttı.

Raporunun tamamına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.