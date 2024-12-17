Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM’de yaptığı açıklamada, konut ve otomobil satışlarında yetkisiz ilan verme dönemine son verecek düzenlemelerin 1 Ocak 2025’te yürürlüğe gireceğini duyurdu. Bolat, hem tüketici mağduriyetlerini önlemeyi hem de kayıt dışı ekonomiyi engellemeyi hedefleyen bu adımla ilgili detayları paylaştı.

Konut ilanlarında yetki zorunluluğu geliyor

Emlak sektöründe sıkça görülen yetkisiz ilan verme sorunu, yeni düzenlemeyle ortadan kalkacak. Bakan Bolat, “Artık yalnızca yetkili kişiler taşınmaz satış ilanı verebilecek. Bu düzenleme, tüketicinin korunmasını ve kayıt dışı ekonominin önlenmesini sağlayacak” dedi.

Otomotivde yeni dönem

Bolat, emlak sektöründeki düzenlemenin ardından benzer bir çalışmanın otomotiv sektörü için de yapılacağını belirtti. Yetkisiz otomobil satışlarının önüne geçilmesi için düzenlemeler tamamlanma aşamasında. “Otomotiv sektöründe de bu düzenlemeyi 1 Ocak 2025’te hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Vergi borcu iddialarına yalanlama

Son dönemde sosyal medyada sıkça yer alan “vergi borçlarının silindiği” iddialarına da değinen Bolat, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bakan, vergi denetimlerinin devam ettiğini ve kayıt dışılıkla mücadelenin sürdüğünü belirtti.

Asgari ücretin vergi yükü Hazine'ye maliyet

Bakan Bolat, asgari ücretten vergi alınmamasının 2025 yılında Hazine’ye 853 milyar TL’ye mal olacağını belirtti. Bu tutarın toplam vergilerin üçte birine denk geldiğini ifade eden Bolat, sermaye kesimine yönelik haksız eleştirileri de yanıtladı.

Kayıt dışılıkla mücadelede kararlılık

Kayıt dışı faaliyetlerle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Bolat, sürekli zarar beyan eden ve düşük kâr gösteren firmaların inceleme altına alındığını aktardı.

Enerji fiyatlarına destek

Bolat, vatandaşın enerji faturalarına yönelik devlet desteğine dikkat çekti. “Her 100 liralık doğal gazın 65 lirasını, elektriğin ise 60 lirasını Hazine ödüyor. Bu destekler sürecek” dedi.

2025 yılı enflasyonun düşeceği bir yıl olacak

Enflasyonla mücadelede de önemli mesajlar veren Bakan, “AK Parti hükümetinde enflasyonu tek haneye indirmiştik. 2025’te yeniden bu başarıyı sağlayacağız” ifadeleriyle ekonomik istikrar sözü verdi.

Gözler 2025’te

Ticaret Bakanlığı’nın uygulamaya koyacağı düzenlemelerle hem konut hem otomotiv sektöründe köklü değişiklikler yaşanacak. Enflasyonla mücadele ve kayıt dışılığın engellenmesi hedefleri doğrultusunda 2025, ekonomide reform yılı olacak.