Gayrimenkul sektöründe yaşanan durgunluğun ardından yatırım fırsatları ortaya çıkıyor. Özellikle Anadolu şehirlerinde üniversite ve hastanelere yakın 1+1 daireler, düşük maliyet ve yüksek kira getirisi ile yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Yatırımcıların yeni gözdesi: Uygun fiyatlı 1+1 daireler

Durgunlukta yatırım fırsatları

Yüksek faiz oranları ve artan konut fiyatları, emlak sektöründe bir durgunluğa yol açtı. Ancak, bu durumu fırsata çevirmek isteyen yatırımcılar, özellikle Anadolu şehirlerinde üniversite kampüsleri ve hastanelere yakın 1+1 daireleri tercih ediyor. Bu dairelerin fiyatları 1,5 milyon TL civarında olup, kira getirisi ise 10-15 bin TL arasında değişiyor.

Nakit alıcılar için avantajlar

Elinde nakit bulunan yatırımcılar, fiyat artış hızının yavaşlaması ve enflasyonun gerisinde kalması nedeniyle mevcut durumu fırsat olarak değerlendiriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Mayıs ayında ortalama konut metrekare fiyatı 33 bin 360 TL'ye ulaştı ve yıllık artış yüzde 45 oldu. Ancak, sektördeki uzmanlar, konut piyasasının eski canlılığına dönmesi için faiz oranlarında düşüş ve alım gücünde artış gerektiğini belirtiyor.

Cazip yatırım seçenekleri

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Dr. Ahmet Büyükduman, Anadolu şehirlerinde üniversite kampüsleri ve şehir hastanelerine yakın 1+1 dairelerin cazip yatırım fırsatları sunduğunu ifade etti. Bu dairelerin kira getirisi 10-15 bin TL arasında değişirken, geri dönüş süresi yaklaşık 10 yıl olarak hesaplanıyor. Bu özellikleriyle 1+1 daireler, yatırımcılar için yüksek potansiyel taşıyor.