Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapımı devam eden Akyokuş Palye düzenlemelerinde incelemelerde bulundu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, şehre değer katacak Akyokuş Palye düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalarda incelemelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin panoramik olarak en güzel seyredildiği mekanlardan birinde yürüttükleri projenin Konya’nın marka değerine önemli katkıda bulunacağını ifade etti.

Şehrin fiziksel çevresini iyileştirirken, Konyalılara ve şehir dışından gelen ziyaretçilere dinlenme ve eğlenme imkanları sunan, sosyal yaşamı destekleyen çalışmaların önemine değinen Başkan Altay, Konya’nın cazibe alanlarını yeniden gözden geçirerek turizme kazandırmak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyledi.

Meram Son Durak’ta Tavusbaba Camii ve çevresinde çok önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Altay, "Konya’nın en önemli cazibe merkezlerinden birisi olan Akyokuş’ta da yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Daha önce Akyokuş Kasrı’nı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Akyokuş palyelerinde de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Burada yürüyüş alanları, kafeteryalar, restoranlar ve şelale alanları ile birlikte hem Konya’ya gelen vatandaşlarımızın hem de Konyalıların panoramik olarak şehri görebilecekleri nezih bir alan oluşturuyoruz. İnşallah tamamlandığında Konya’nın en cazibeli alanlarından birisi olacak. Yıl sonu itibariyle tamamlayarak bahar aylarında Konyalılarla buluşturmayı hedefliyoruz. Hem gelen misafirlerimizi Konya’nın bu eşsiz doğası ile buluşturacağımız hem de çocuklarımızla, ailelerimizle güzel vakit geçirebileceğimiz bir alan olacak. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

