Konya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nın Konya’da rahat ve huzurlu geçmesi için gerekli tedbirleri aldı. Konya’da toplu ulaşım araçları bayramın birinci günü ücretsiz, diğer günler yüzde 50 indirimli hizmet verecek. KONPARK’a ait tüm otoparklar arefe günü ve bayramda ücretsiz olacak. Yeni hayvan pazarına ulaşmak isteyen Konyalılar için toplu ulaşımda aktarma seferleri düzenlenecek. Hayvan pazarında hayvanların ücretsiz genel muayenesi, yaş tayini ve ultrason ile gebelik testi hizmeti verilirken; bayramda kurban etleriyle ilgili ücretsiz et muayenesi yapılacak.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’da Kurban Bayramı’nın sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirleri aldı.

ÜCRETSİZ KURBANLIK VE ET MUAYENESİ

Konya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı’nda veteriner hekimler tarafından bayramın son gününe kadar hayvanların ücretsiz genel muayenesi, yaş tayini ve ultrason ile gebelik testi hizmeti verilecek. Bayram boyunca vatandaşların hastalığından şüphe ettikleri kurban etleriyle ilgili nöbetçi veteriner hekimler ücretsiz et muayenesi hizmeti verecek. Vatandaşlar, nöbetçi veteriner hekimlere 444 55 42 üzerinden ulaşabilecek.

YENİ HAYVAN PAZARI İÇİN AKTARMA SEFERLERİ YAPILACAK

Konya Büyükşehir Belediyesi, Boruktolu Mahallesi’ndeki yeni hayvan pazarına ulaşmak isteyen Konyalılar için toplu ulaşımda aktarma seferleri yapacak. Yeni Hayvan Pazarı’na ulaşmak isteyen yolcular; 13-14-15 ve 16 Haziran tarihlerinde Alaaddin ve Kültürpark duraklarından hareket eden 26, 91, 93 nolu hatlar ile Kaşınhanı Otobüs Hareket Noktası’na (Kaşınhanı Son Durak) gelerek, bu duraktan 09.00-19.00 arası her saat başı hareket edecek ücretsiz aktarma seferlerini kullanabilecek.

TOPLU ULAŞIM BAYRAMIN İLK GÜNÜ ÜCRETSİZ, DİĞER GÜNLER YÜZDE 50

Büyükşehir, vatandaşların bayram ziyaretlerini otobüsler ve tramvaylarla rahat geçirmelerini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yaptı. Bayram süresince Pazar tarifesiyle hizmet verecek toplu ulaşım araçları, bayramın birinci günü ücretsiz, diğer günler yüzde 50 indirimli olacak.

KONPARK’A AİT OTOPARKLAR AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA ÜCRETSİZ

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde KONPARK adıyla hizmet veren tüm kapalı otoparklar ile yol üzeri ve açık otoparklar arefe gününden bayram sonuna kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.

MEZARLIKLAR BAYRAM ZİYARETLERİ İÇİN HAZIR

Vatandaşların mezar ziyaretlerini sorunsuz gerçekleştirmeleri için temizlik çalışmalarını yapan, güvenlik tedbirlerini artıran Büyükşehir, bayram süresince hava ve gürültü kirliliği ile ilgili her türlü şikayete cevap verecek. Bayram öncesi şehir merkezinde kapsamlı temizlik çalışmaları başlatan temizlik ekipleri, çalışmalarını bayramda da sürdürecek.

İTFAİYE 82 MERKEZDE NÖBETTE

Bayram süresince normal mesaisine devam edecek Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 31 ilçedeki 82 merkezde çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşlar, yangın ve benzeri afetlerle ilgili ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirebilecekler.

KOSKİ 24 SAAT GÖREV BAŞINDA

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde bayram süresince su, kanalizasyon ve sayaç arızalarında 24 saat hizmet verecek. Vatandaşlar; su ve kanalizasyon arızaları için ALO 185’i arayabilecekler.

ZABITA BAYRAMDA MESAİYE DEVAM EDECEK

Büyükşehir Belediyesi Zabıtası da Ramazan Bayramı süresince vatandaşların her türlü şikayetlerine cevap vermek üzere çalışmalarını sürdürecek. Bayram tatili boyunca Otogar, Çevre ve Trafik Zabıtası 24 saat hizmet verirken; Eski Garaj ve Bedesten bölgesinde 08.00-22.00; Zafer Meydanı bölgesinde 09.00-23.00 saatleri arası hizmet verilecek.

Zabıta ile ilgili şikâyetler için 205 50 15 no’lu telefon aranabilecek.

ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ HAZIR

Büyükşehir, bayram süresince yol, tretuvar, kaldırım ve benzeri sorunlara anında müdahale edecek Acil Müdahale Ekibi ile de hizmet verecek.

Vatandaşlar, bayram süresince belediye birimleri ile ilgili şikâyetlerini 444 55 42 veya Alo 153 no’lu telefona bildirebilecek.