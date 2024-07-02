Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kırsal kalkınmayı sağlamak ve çiftçinin yaşadığı bölgede refah seviyesini artırmak amacıyla 31 ilçede tarımsal desteklere devam ettiklerini belirterek, 2025 yılı için yüzde 50'den yüzde 85'e kadar hibe destekli fidan ve fide desteği başvurularını 31 Temmuz’a kadar alacaklarını açıkladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçede çiftçiye yönelik sürdürdüğü fidan ve fide desteklerinin 2025 yılı başvurularını almaya başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınmayı sağlama adına tarımsal desteklemelerin 2025’te de artarak devam edeceğini belirtti.

Kırsaldaki en önemli önceliklerinin vatandaşların yaşadıkları bölgelerde refah seviyesini artırmak olduğunu vurgulayan Başkan Altay, kırsal kalkınmayı sağlamak ve çiftçinin yaşadığı bölgede gelirini artırmak amacıyla 2025 yılı için planlanan yüzde 50 hibe destekli; elma, asma, şeftali, kiraz, ceviz, badem, aronya, ahududu, böğürtlen, az su tüketen bitkilerden; nohut, Macar fiği, aspir, korunga ile yüzde 85 hibe destekli tıbbi aromatik bitkilerden; kekik, adaçayı ve sumak için destekleme başvurularını 31 Temmuz tarihine kadar alacaklarını belirtti.

Başkan Altay, pilot bölgelerde Antep Fıstığı ve kestane fidanı desteklemesi yapılmaktadır. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı tüm çiftçi kardeşlerimi Büyükşehir Belediyemizin sağladığı bu imkandan faydalanmaya davet etti.