Konya-Adana karayolu Ereğli ilçesi Çakmak Mahallesi mevkiinde seyir halindeki bir kamyonda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Sürücü ve yolcu yangından yaralı olarak kurtarıldı.

Kamyon alev topuna döndü

Ereğli'de G.N. idaresindeki 42 EM 830 plakalı kamyon, taşıdığı yağmurlama sulama borusu contası yüküyle seyir halindeyken alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araç, sürücü ve yolcunun yaralı olarak kurtulmasının ardından tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ekipler hızla olay yerine sevk edildi

Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralılar, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.