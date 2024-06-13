Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Spor Konya Projesi çerçevesinde gerçekleştirdiği Halk Oyunları Ligi finalinde dereceye giren okullar belirlendi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Spor Konya Projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürüttüğü Halk Oyunları Ligi'nin final müsabakalarında kazanan okullar belli oldu.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen müsabakalarda Konya merkez ve ilçelerdeki 12 farklı okuldan 280 öğrenci birinci olabilmek için mücadele verdi. Okulların kıyasıya rekabet ettiği ve finale kaldığı halk oyunları gösterisinde Şehit Ali Gümüş İmam Hatip Ortaokulu birinci, Ahmet Haşhaş Ortaokulu ikinci, Mustafa Bülbül Ortaokulu üçüncü ve Sancak Ortaokulu da dördüncülüğü elde etti.

Programa katılan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Büyükşehir Belediyesi olarak halk oyunlarına önem verdiklerini belirterek, bu değerin gelecek nesillere aktarılması için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Uzbaş, Halk Oyunları Ligi’ne katılarak emek veren tüm öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından takdim edildi.

Uzun süredir yarışmaya hazırlandıklarını ve elde ettikleri başarının kendilerini memnun ettiğini belirten öğrenciler de organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.