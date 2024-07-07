Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılacak olan Türkiye’nin en kapsamlı ve modern Güzel Sanatlar Lisesi'nin yapımı hızla devam ediyor.KONYA (İGFA) - Eğitim yatırımlarına verdiği önemle takdir toplayan Selçuklu Belediyesi, bu yatırımlarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Bu kapsamda Parsana Mahallesi’ne kazandırılacak olan, Türkiye’nin en güzel ve en kapsamlı Güzel Sanatlar Lisesi’nin yapımı aralıksız devam ediyor. Mimari yapısıyla dikkat çeken okul tamamlamadığında yeni yeteneklerin ve sanatçıların keşfedilmesine katkı sağlarken Konya’nın eğitim hayatına da değer katacak.

Bodrum, zemin ve bir kattan oluşan okulda 16 adet kültür dersliği, 2 adet laboratuvar,11 adet atölye, 7 adet müzik dersliği, 34 adet bireysel çalışma odası, kütüphane, kantin, çok amaçlı salon, sergi alanı, müze, 450 kişilik konferans salonu ve fuaye alanı yer alacak. Okulun 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.

Selçuklu Belediyesi olarak hayata geçirdikleri eğitim yatırımlarının üzerine Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda sürekli yenilerini eklediklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak her zaman eğitime en büyük değer ve önemi verdik, vermeye de devam ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi fiziki koşullarda eğitim almaları için her türlü imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Parsana Mahallesi’ne kazandıracağımız Selçuklu Güzel Sanatlar Lisemizin yapımı hızla devam ediyor. Türkiye’de örnek olacak bir okul yapıyoruz. İnşallah sadece ilçemizden değil tüm Konyamızdan yetenekli çocuklarımız 4 yıl boyunca yoğun sanat programları ile buradan eğitim alırken akademik ve kültürel anlamda kendilerini yetiştirme imkanı bulacak. Bu sayede potansiyellerini ortaya çıkartacağımız çocuklarımız böylece kişisel becerilerini en üst noktada kullanabilecekler. İnşallah buradan yetişen gençlerimiz ülkemizin kültür ve sanat hayatına büyük katkı sağlayacaklar.” dedi.