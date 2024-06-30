Konya'da Selçuklu Belediyesi yaz aylarında aralıksız sürdürdüğü haşere ve sinek ilaçlama çalışmalarına yoğun mesai harcıyor. KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi Sağlık İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, daha rahat bir yaz mevsimi geçirebilmeleri adına aldığı önlemleri artırdı. Bu kapsamda sinek ve haşerelerin ortaya çıkardığı olumsuz şartların önlenmesi için ekipler ilçe genelinde her mahallede ilaçlama çalışması yapan ekipler, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin Mart ayında başlattığı yabancı ot ve ağaç ilaçlama çalışmalarını Ekim ayına kadar sürdürecek.

Periyodik olarak ilçede bulunan tüm mahallelerde belirlenen günlerde olumsuz hava koşulu olmadığı sürece ilaçlama çalışmasının yürütüldüğüne dikkati çekilirken, sabah saat 06.00-10.00 ve akşam saat 17.00-22.00 arasında yapılan ilaçlama çalışmalarında Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı doğanın dengesini bozmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek biyosidal ürünler kullanılıyor.

Selçuklu’da vatandaşların rahat bir şekilde yaz mevsimi geçirebilmeleri için ilaçlama çalışmalarına ilçe genelinde devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Selçuklu'da hemşehrilerimizin sorunsuz bir yaz dönemi geçirmeleri için her mahallemizi mevsim koşullarının el verdiği sürece haftada en az bir kere ilaçlıyoruz. İlaçlama çalışmalarında kullandığımız kimyasal maddelerin doğada yaşayan diğer canlılara zarar vermemesi için hassasiyet gösteriyoruz.” dedi.