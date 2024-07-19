Selçuklu Belediyesi ve Konya İl Sağlık Müdürlüğü’nün katkılarıyla, Hayırsever Erdirençelebi Ailesi tarafından yapımı tamamlanan "Selçuklu Fatma-Alparslan Erdirençelebi Aile Sağlığı Merkezi"nin resmi açılışı gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Selçuklu’ya sağlık alanında birçok eser kazandıran Selçuklu Belediyesi bu alanda öncülük etmeye devam ediyor. Bu kapsamda önemli bir iş birliğine imza atan Selçuklu Belediyesi arsa tahsisini yaptığı Fatma- Alparslan Erdirençelebi Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışını diğer paydaşlar olan Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırsever iş insanı Muammer Erdirençelebi ile birlikte gerçekleştirdi.

Selçuklu Fatma-Alparslan Erdirençelebi Aile Sağlığı Merkezi"nin açılışına AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ,Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, hayırsever Erdirençelebi ailesi, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye'de ve Konya’da sağlık alanında standartların çok yükseldiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,özellikle Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı yatırımlarla bütün şehirlerde, bütün illerde çok yüksek standartta bir sağlık hizmetini tüm vatandaşlarımıza ülke olarak verdiklerini kaydetti.

"Türkiye'deki sağlık standartlarının yükselmesiyle birlikte Konyamızda artık çok daha farklı bir noktaya gelmiş durumdayız" diyen Başkan Pekyatırmacı, "Ben özellikle il sağlık müdürümüze, tüm ekibine, ilçe sağlık müdürlerimize bu konuda teşekkür ediyorum. Hakikaten Sağlık Bakanlığımızın yaptığı çalışmaların üstüne ne koyabiliriz diye her gün mücadele ediyorlar, her gün farklı bir alanda bizlerle birlikte oluyorlar ve bu güzel eserler de ortaya çıkıyor. Konyamızda başta Şehir Hastanemiz olmak üzere Tıp Fakültesi hastanelerimiz, Numune Hastanemiz, diğer sağlık tesislerimiz hakikaten beş yıldızlı bir sağlık hizmetini tüm hemşerilerimize ulaştırıyorlar. Biz de tabii belediyeler olarak tüm hemşerilerimizin. talepleri, istekleri, beklentileri noktasında özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinin en nitelikli, en kaliteli bir şekilde vatandaşlarımıza ulaşması noktasında yine il sağlık müdürlüğümüzle, ilçe sağlık müdürlüğümüzle ve hayırseverlerimizle birlikte elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugün Parsana Mahallemizde çok güzel bir tesisin açılışını yapıyoruz. Burada Parsana muhtarımızın da çok büyük emekleri var ben kendisine özellikle buradan teşekkür etmek istiyorum çünkü muhtarlığın ilk günlerinden itibaren bu konuda çok büyük bir çaba sarf etti. Aile Sağlığı Merkezi'nin yapımıyla ilgili süreçleri, izin süreçlerini takip etti. Hem de arsa temin noktasında bizimle sürekli temas halindeydi. Sonra da hayırseverimizle bu güzel tesisin gerçekleşmesi için gerekli irtibatları kurdu. Çok güzel bir tesis olmuş, güzel bir bina olmuş, örnek bir bina olmuş. Hayırseverimiz işi en güzel şekilde tamamlamış. Burada inşallah Parsana mahallemize uzun yıllar bu bina aile sağlığı merkezi olarak hizmet verecek. Hiç kimse herhangi bir şekilde hastanelerimize muhtaç olmasın ancak aile sağlığı merkezlerimiz tüm hemşehrilerimizin özellikle sağlıklı yaşayabilmeleri için de özel bir çalışmayı yürütüyor ve hem hastalarımıza hizmet veriyor hem de koruyucu sağlık hizmetleri noktasında da önemli çalışmalar yapıyorlar. Ben bütün hemşehrilerimize bütün vatandaşlarımıza sağlıklı sıhhatli günler diliyorum. Bu tesisin Selçuklumuza, mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm emeği geçenlere, hayırseverimize, muhtarımıza, iyi sağlık müdürümüze, bütün emeği geçen mimarından, mühendisine, yapımda görev alan tüm ekip arkadaşlarına varıncaya kadar herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.