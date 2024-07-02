·Selçuklu Belediyesi tarafından Konya Spor Lisesi’ne kazandırılacak olan ve Konyasporlu futbolcu merhum Ahmet Çalık’ın isminin yaşatılacağı kapalı spor salonunun yapımı devam ediyor. KONYA (İGFA) - Gençlik, eğitim ve spor alanındaki hizmetlere her zaman büyük önem veren Selçuklu Belediyesi ilçede bulunan okullara ihtiyaçlar doğrultusunda yeni tesisler kazandırmaya devam ediyor. Bu çerçevede Konya Spor Lisesi’ne kazandırılacak olan ve Konyasporlu futbolcu merhum Ahmet Çalık’ın isminin yaşatılacağı kapalı spor salonunun yapımı aralıksız sürüyor.

İnşa edilen kapalı spor salonu, bodrum ve zemin kattan oluşacak. Bodrum katında 4 adet spor salonu, 2 adet soyunma odası, teknik alanlar ve duşlar yer alacak. Zemin katta ise hentbol ölçeğinde spor salonu, 2 adet soyunma odası, bay-bayan öğretmenler odası ve duş alanları bulunacak. Çalışmalar kapsamında okula yine açık suni çim saha da yapılacak.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: “GENÇLERİMİZ VE ÇOCUKLARIMIZ İÇİN NE YAPSAK AZ”

Selçuklu’da okulların ihtiyaçları doğrultusunda yeni eğitim yatırımlarını ilçeye kazandırmaya devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın isteklerine her koşulda önem veriyor, çocuklarımızın daha nitelikli ortamlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri adına elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımız her şeyin en iyisini hak ediyor ve onlar için ne yapsak az. Konya Spor Lisemizde kapalı spor salonu ve suni çim saha ihtiyacı vardı. Selçuklu Belediyesi olarak lisemizde gayet modern, spor alanındaki tüm imkanlarını karşılayacak spor salonu ve yanında bir de suni çim sahayı kazandırmak için çalışmalara başladık. Günümüz koşullarına uygun ve tüm detaylar düşünülerek inşa edilen spor salonlarımızın imalat çalışmaları hızla devam ediyor. İnşallah okulumuza çocuklarımızın daha modern ve konforlu bir ortamda spor yapmalarını sağlayacak nitelikli bir tesisi kazandıracağız. Hem eğitim hem de spor alanında ilçeye değer katacak bu yatırımın hem Milli Eğitimimize hem de spor camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.