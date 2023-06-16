KONYA (AA) - Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'daki okullarda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Merkez Karatay ilçesindeki Hediye-Mehmet Ali Uzman İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende, Vali Vahdettin Özkan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Uzbaş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini dağıttı.

Öğrencilere, karnelerinin yanında çeşitli hediyeler de veren heyet, başarılarından dolayı çocukları tebrik edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Özkan da öğrencilerle bir süre sohbet etti, yaz tatilini verimli geçirmeleri gibi konularda tavsiyelerde bulundu.

Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Özkan ve beraberindekiler, gelecek yılki eğitim dönemi için başarı diledi.

- Karaman, Aksaray, Afyonkarahisar

Karaman'da ise Vali Tuncay Akkoyun, Gevher Hatun Anaokulunda düzenlenen törende öğrencilere karnelerini dağıttı.

Akkoyun bir süre sohbet ettiği öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Törene Akkoyun'un yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, daire müdürleri ve veliler katıldı.

Aksaray'da da İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve beraberindekiler, Kılıçaslan Ortaokulu'nda düzenlenen törende çocuklara karnelerini verdi.

Kartal, öğrencilere eğlenmeleri, dinlenmeleri ve kitap okumayı da ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Afyonkarahisar'da ise Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ve beraberindekiler, Ahmet Ömer Kocaşaban İlkokulunda düzenlenen törene katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, tatil döneminin öğrencilerin, oyun oynamaları, daha fazla kitap okumaları, sevdikleriyle birlikte zaman geçirmeleri için önemli bir fırsat olacağını söyledi.



