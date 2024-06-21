Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazada yaralanan, Yılmaz çiftinin 3 aylık bebeği Meryem Mira ile Kart çiftinin 2 yaşındaki bebeği Nisan tedavi altına alınmıştı.

Dün, Karapınar-Konya kara yolunun 3. kilometresinde, Yusuf Yılmaz idaresindeki 34 HR 035 plakalı otomobil ile Hüseyin Kart yönetimindeki 01 BJC 05 plakalı otomobil çarpışmış, kazada Hüseyin Kart ve eşi Şeyma Kart (29) ile Konya İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Yusuf Yılmaz (30) ve eşi Zeynep Yılmaz (27) yaşamını yitirmişti.

Kart'ın eşi Şeyma Kart'ın (29) cenazesinin ise Hatay'da toprağa verileceği belirtildi.

Kart için cuma namazına müteakip Kayhan Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenaze, kılınan namazın ardından burada defnedildi.

DENİZLİ (AA) - Konya 'da 4 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazası nda ölen Hüseyin Kart'ın cenaze si, memleketi Denizli'de toprağa verildi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.