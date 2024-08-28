Eğitim yolculuğu

İhsan Benli, 2023’ün Ağustos ayında Anadolu Üniversitesi’ne başladığı Emlak Yönetimi bölümünden 1 yıl içinde mezun oldu. Daha önce lisans mezunu olan Benli, yaşının öğrenmeye engel olmadığını vurguladı.

Gençlere örnek mesaj

Benli, okumayı ve araştırmayı sevdiğini, gençlere örnek olmak istediğini belirtti. Ayrıca, eşinin bu süreçte kendisine büyük destek olduğunu ifade etti.

Okuma alışkanlıkları

Benli, ayda 2-3 kitap okuduğunu ve özellikle bilimsel ve toplumsal konularla ilgilendiğini söyledi. Gençlere bolca kitap okumalarını tavsiye etti.