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Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir tahkikat başlattı.

Hayatını kaybeden Özcan Özer’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçmayan şüpheli İ.Ö., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Özcan Özer’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Konya ’nın Akşehir ilçesinde yaşanan trajik olayda, 16 yaşındaki İ.Ö. ile 41 yaşındaki baba sı Özcan Özer arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenirken, İ.Ö. evde bulunan tüfeği alarak babasına ateş açtı.

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