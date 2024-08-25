Konya'nın Kulu ilçesinde yaşanan trajik olayda, Mehmet Ö., eşiyle yaşadığı tartışma sonrasında 5 yaşındaki kızı Hiranur Ö.'yü tüfekle vurarak hayatını kaybetmesine neden oldu. Eşi Şaadet Ö. ise yaralandı.

Çocuklar tehlikede kaldı

Olay, Kemaliye Mahallesi'nde saat 17.00 sularında gerçekleşti. Mehmet Ö., eşi Şaadet Ö. ile bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Şaadet Ö., kızı Hiranur ile birlikte babasının evine gitmek üzere evden ayrıldı. Mehmet Ö., eşini korkutmak amacıyla arkasından tüfekle ateş açtı. Ancak saçmalar, hem Şaadet Ö.'ye hem de küçük kızına isabet etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hiranur Ö. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif yaralanan Şaadet Ö. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Failin ilk ifadesi şok etti

Gözaltına alınan Mehmet Ö., ilk ifadesinde, "Eşimle tartıştık, o da babasının evine gitmek istedi. Onu korkutmak amacıyla ateş ettim, ama maalesef kızım vuruldu" dedi. Hiranur Ö., Cumhuriyet Mezarlığı'nda toprağa verilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.