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İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, operasyon sonrası Narkotik Şubeyi ziyaret ederek operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti.

Polis ekipleri araçtaki bir kişiyi gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada 145 kilo skunk, 80 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezine gelen bir araç durduruldu.

KONYA (AA) - Konya kent merkezinde bir araç ta 145 kilo skunk ve 80 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

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