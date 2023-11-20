Bunlar da ilginizi çekebilir

Polis ekipleri araçtaki H.S. ile A.Ç'yi gözaltı na aldı.

Araçta yapılan aramada 5 kilo 75 gram skunk ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ile Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezine gelen bir araç durduruldu.