Bunlar da ilginizi çekebilir

Ekiplerce yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede, Enes Yıldırım ve annesinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye , jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Karacadağ Mahallesi'nde Enes (42) ve annesi Ayşe Yıldırım'ın (80) yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde bir evde çıkan yangın da 2 kişi yaşamını yitirdi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.