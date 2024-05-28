Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen “Şehrimiz İmzamız” projesi kapsamında 31 ilçedeki ilkokul 3. ve 4. sınıflar ile ortaokul 5. ve 6’ncı sınıflara yönelik düzenlenen “Geleneksel Çocuk Oyunları” İl Finali’nde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 31 ilçedeki ilkokul 3. ve 4. sınıflar ile ortaokul 5. ve 6 sınıflara yönelik düzenlenen “Geleneksel Çocuk Oyunları” İl Finali yapıldı.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda gerçekleştirilen il finalleri kapsamında 3. sınıflar “Mendil Kapmaca-Seksek”, 4. sınıflar “Kaleli Yakantop”, 5. ve 6. sınıflar ise “Kaleli Yakantop Karma-Kız-Erkek” takımları olmak üzere 8 kategoride yarıştı.

İlçe turnuvalarında başarılı olan takımların il şampiyonu olabilmek için mücadele ettiği yarışlar büyük heyecana sahne olurken il finalleri sonunda ilk üçe giren öğrencilere ödülleri verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Şehrimiz İmzamız” Projesi kapsamında gerçekleştirilen “Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışması” ile geleneksel çocuk oyunlarının 31 ilçede bilinirliğinin artırılması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.