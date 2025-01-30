Konya'da birden çöken ve 2 kişinin ölümüne neden olan 4 katlı binayla ilgili başlatılan soruşturma genişletiliyor. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla binanın inşaatını gerçekleştirenlerden Adnan T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldüğü öğrenildi.

Daha önce 6 kişi tutuklanmıştı

Olay, Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'ndeki Taşoluk Apartmanı'nda 24 Ocak'ta yaşandı. Enkazdan 3 kişi sağ olarak kurtarılırken, 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada bir cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti.

Daha önce gözaltına alınan balıkçı dükkanı işletmecisi Kazım F., eski kahvehaneci Kemal Ö., dükkan sahipleri Hakkı İ. ve Mehmet P., iç mimar Tuncer D. ile tadilat işlerini yapan Volkan D. sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.