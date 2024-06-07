KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde, 150 kök Hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alparslan Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir evin bahçesinde kenevir yetiştirildiği ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, drone yardımıyla bahçedeki Hint kenevirlerini görüntüledi.

Operasyonda 150 kök kenevir ele geçirilirken, Z.Ş. gözaltına alındı.

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Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğine tutuklandı.

Kaynak: aa