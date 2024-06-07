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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alparslan Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir evin bahçesinde kenevir yetiştirildiği ihbarını aldı.

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