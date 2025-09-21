Akşehir yönünden Yunak istikametine gitmekte olan Hakan Özdemir’in kullandığı 34 RZ 7822 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Yapılan incelemede araçta bulunan Fatma Çoban, Adil Çoban ve Kezban Güneş’in olay yerinde hayatını kaybettiği, sürücü Hakan Özdemir ile Samet Çoban’ın ise ağır yaralandığı tespit edildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.