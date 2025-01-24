Konya’nın Ilgın ilçesi yakınlarında Afyonkarahisar-Konya kara yolunda sabah saatlerinde yaşanan kaza, zincirleme bir faciaya dönüştü. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 42 APA 376 plakalı kamyon, yol kenarına park edilmiş 42 BAG 845 plakalı tıra çarptı. Arkadan gelen Özkaymak firmasına ait 42 TC 903 plakalı yolcu otobüsü ise duramayarak kamyona çarptı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Kaza ihbarının ardından bölgeye polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki kurtarma çalışmaları devam ederken, ekipler kaza nedeniyle kapanan yolu tekrar trafiğe açmak için yoğun çaba sarf etti.

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı

İlk belirlemelere göre, yolcu otobüsünde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.