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Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ve görüntülerde otomobilin hızla gelip direğe çarpması açıkça görülüyor.

Kaza , ilçe merkezindeki Ahmet Baran Caddesi Kozanlı Yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Kulu ’dan Kozanlı yönüne seyir halinde olan S.Ç. (76) yönetimindeki 07 APP 459 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü S.Ç. yaralandı.

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