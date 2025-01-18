Konya'nın Seydişehir ilçesinde gece saatlerinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kazada araç içinde sıkışan bazı yolcular, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Sıkışan yaralılar kurtarıldı

Seydişehir-Konya karayolu Karabulak Kavşağı'nda meydana gelen kazada, S.Y.'nin kullandığı 68 EE 858 plakalı otomobil ile H.Ş.'nin kullandığı 42 AYV 534 plakalı cip çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobilin sürücüsü ve cipin sürücüsünün yanı sıra araçlarda bulunan F.Y., S.Ş., G.Ş. ve Y.Ş. yaralandı.

Kazada bazı yolcular araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Polis, kazanın nedenlerini araştırmak üzere tahkikat başlattı. Olayla ilgili detaylar öğrenilmeye çalışılıyor.