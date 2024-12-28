Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazayla ilgili tahkikat başlatan ekipler, olayın detaylarını araştırıyor. Yetkililer, sürücülere yağışlı ve kaygan yollarda dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kaza, Dipdede Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. E.T. (22) idaresindeki 06 BJM 853 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle yolun demir bariyerlerini aşıp şarampole düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Kulu Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.