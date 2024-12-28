Konya’nın Kulu ilçesine bağlı Dipdede Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerleri aşarak şarampole indi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hafif ticari araç bariyerleri aştı
Kaza, Dipdede Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. E.T. (22) idaresindeki 06 BJM 853 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle yolun demir bariyerlerini aşıp şarampole düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Kulu Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Soruşturma devam ediyor
Kazayla ilgili tahkikat başlatan ekipler, olayın detaylarını araştırıyor. Yetkililer, sürücülere yağışlı ve kaygan yollarda dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.