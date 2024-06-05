Konya'nın Selçuklu ilçesinde, Şerife Bedel (30) ve kardeşi Gül Bedel (26) aynı gün içinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şerife Bedel Site Bahçesinde Ölü Bulundu

Olay, sabah saat 10.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Site sakinleri, bahçede hareketsiz yatan bir kadını görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kadının öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemelerde, ölen kadının Şerife Bedel olduğu belirlendi. Bedel'in vücudunda darp veya yara izine rastlanmadı. Kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Kardeşi Gül Bedel Evde Ölü Bulundu

Aynı gün sabah saat 06.30'da ise Şerife Bedel'in kardeşi Gül Bedel, evlerinde ölü bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda, Gül Bedel'in hap içerek intihar ettiği tespit edildi. Polis, iki kardeşin ölümü arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırmak için geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.