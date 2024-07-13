Bunlar da ilginizi çekebilir

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Her iki araçta bulunan 6 yaralı da ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.