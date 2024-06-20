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Cenazeler otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yılmaz çiftinin bebeği Meryem Mira ile Kart çiftinin 2 yaşındaki çocuğu Nisan, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kazada Hüseyin Kart (30) ve eşi Şeyma Kart (29) ile Yusuf Yılmaz (30) ve eşi Zeynep Yılmaz (27) yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Karapınar -Konya kara yolunun 3. kilometresinde, Yusuf Yılmaz idaresindeki 34 HR 035 plakalı otomobil ile Hüseyin Kart yönetimindeki 01 BJC 05 plakalı otomobil çarpıştı.

KONYA (AA) - Konya'da iki otomobil in çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 bebek yaralandı.

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