Tarımsal üretime sağladığı desteklerle üretimin ve çiftçinin destekçisi olan Selçuklu Belediyesi, “Kamyon Üzeri Gübre Dağıtım Makinesi” ile üreticiye bir kolaylık daha sağlayacak. Bu uygulamayla üretim verimi artarken tarlalar organik gübreyle buluşacak.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi’nin dış mahallerde yaşayan vatandaşların üretim ve istihdam yönünden desteklenmesi ve bu doğrultuda kalkınmanın arttırılması amacıyla Kırsal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

Selçuklu Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından başarıyla denenen “Kamyon Üzeri Gübre Dağıtım Makinesi” ile kullanılmayan gübreleri tarım arazileri ile buluşturmak, topraktaki organik madde miktarını artırıp kimyevi gübre kullanımını en aza indirmek hedefleniyor.

Ayrıca Kamyon üzeri gübre dağıtım makinesinin kullanımı, traktör arkası kullanılan ekipmanlara göre hem daha güvenli hem de yükseklik olarak daha avantajlı kullanım sağlıyor.

Tarımsal üretimin çok önemli bir dinamik olduğunun altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Dış mahallelerimizde hayvancılık ve tarım başta olmak üzere diğer alanlarda yapılan üretimler, ürün çeşitliliği ve bunlarla ilgili istihdam imkanlarının artırılması ve mevcut üretilen ürünler ve bunların geliştirilmesiyle ilgili hedeflerimizi belediye bünyemizde kurduğumuz Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz ile somut bir şekilde sahaya aktardık. Çalışmalarımızı yoğun bir şekilde yürütüyoruz. Hem ürün çeşitliliğini arttırmak hem üretim imkanlarını genişletmek hem de üretilen ürünlerin daha iyi şartlarda ekonomik bir değer kazanabilmesi için yapılabilecekler hakkında çalışma yürütürken sunabileceğimiz imkanlarımızı mahalle sakinlerimizle paylaşıyoruz. Bu uygulamalara ek olarak çiftçilerimizin üretimlerinde kolaylık sağlamaları amacıyla “Kamyon Üzeri Gübre Dağıtım Makinesi” uygulamamızı çiftçilerimizle buluşturacağız. Makinemizin denemelerini kendi ürettiğimiz kompost gübre ile başarıyla gerçekleştirdik. Bu araçla çiftçilerimizi organik gübre kullanımına teşvik ederken gübre uygulamasını kolaylıkla gerçekleştirecekleri bir imkan oluşturduk. Aracın yüksekliği ve güvenli kullanımı da sağladığı avantajlar arasında. 17 m³ kapasiteli olan aracımız hava şartlarına bağlı olmakla beraber çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu dönemler olan Şubat-Nisan ve Temmuz-Kasım aylarında belediyemiz tarafından kiralama usulüyle hizmet verecek. Bundan sonraki dönemlerde çiftçilerimizin üretimine katkı sağlayacak çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Çiftçilerimiz üreten Türkiye’nin vazgeçilmez güçlerinden bir tanesidir. Çiftçilerimizin ürünleri hem şehrimize hem ülkemize bereket getirsin” dedi.