Olay, ilçeye bağlı Kızılcalar Mahallesi Gazi Ortaokulu çevresindeki bir parkta gerçekleşti.
Kız öğrencinin okuldan evine giderken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradığı belirtildi. Köpeklerin kızın etrafını çevirip peşini bırakmaması üzerine öğrenci, sırt çantasıyla kendisini savunmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların da müdahalesiyle köpekler kovalandı.
Olayda kız öğrencinin yara almadığı bildirilirken, köpeklerin saldırısı bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Editör: Simge Akbulut