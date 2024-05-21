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Olayda kız öğrencinin yara almadığı bildirilirken, köpeklerin saldırısı bir binanın güvenlik kamerası na saniye saniye yansıdı.

Kız öğrencinin okuldan evine giderken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradığı belirtildi. Köpeklerin kızın etrafını çevirip peşini bırakmaması üzerine öğrenci, sırt çantasıyla kendisini savunmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların da müdahalesiyle köpekler kovalandı.

Olay, ilçeye bağlı Kızılcalar Mahallesi Gazi Ortaokulu çevresindeki bir parkta gerçekleşti.

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