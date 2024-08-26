Genç kızdan cesur adım: Tacizi gizlice kaydetti

Konya’da yaşanan taciz olayı sosyal medyayı ayağa kaldırdı. 17 yaşındaki bir market çalışanı, patronunun kendisine yönelik rahatsız edici davranışlarından bıkınca çareyi kanıt toplamakta buldu. Genç kız, marketin deposunda gizli bir noktaya yerleştirdiği telefonuyla, patronunun tacizini anbean kaydetti.

Sosyal medyada büyük tepki

Görüntüler, sosyal medyada hızla yayılınca büyük tepki topladı. 40 yaşındaki patronun tacizi, genç kızın cesareti sayesinde gözler önüne serildi. Bu olay, işyerlerinde taciz vakalarının ne kadar ciddi bir problem olduğunu bir kez daha gösterdi.

Adli süreç başlatıldı

Genç kızın topladığı kanıtlar, güvenlik güçlerine teslim edilerek olayla ilgili adli süreç başlatıldı. Tacizci patronun yakalanması ve adalet önünde hesap vermesi bekleniyor. Bu tür olayların yaşanmaması için daha sıkı denetimlerin yapılması gerektiği vurgulandı.