Konya'da faaliyet gösteren Sen Değerlisin Derneği, yürütmekte olduğu "Tarlaya Umut Ekelim" projesi kapsamında, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik eğitimler düzenliyor.KONYA (İGFA)- Eğitimlerin yanında sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği projede dernek yetkilileri, çocukların yaşamlarına renk katmak ve çocuklara unutulmaz bir gün yaşatmak istedi.

Şehir turu ile Konya'nın tarihi ve kültürel mirasları tanıtıldı. Ardından, keyifli bir bowling etkinliği gerçekleştirildi.

Sen Değerlisin Derneği Başkanı Hatice Arslan, etkinliğin çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı hedeflediğini belirterek, "Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları başta eğitim hakkı olmak üzere bütün hakları ihlal edilen ve insani yaşam koşullarından mahrum olan çocuklardır. Dernek olarak hakları ihlal edilen çocukların haklarını aramayı görev edindik. Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarını da unutmamak için Tarlaya Umut Ekelim Projesi’ni hayata geçirdik. Bu proje Hollanda Büyükelçiliği MATRA Fonu desteğiyle yürütülmektedir. Proje kapsamında çocuklara yerinde okul öncesi eğitim verilmekte, farkındalık çalışmaları yapılmaktadır" dedi.

Etkinliğe katılan çocuklar ise, daha önce Konya’yı hiç gezmediklerini belirterek, Sen Değerlisin Derneği sayesinde ilk kez Konya’yı gezdiklerini ve ilk kez bowling oynadıklarından kendilerine keyifli anlar yaşattıkları için dernek yöneticilerine teşekkür etti.