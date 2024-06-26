A Milli Takım, EURO 2024'de gruptaki son maçta bu akşam 22.00’de Çekya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekibin mutlaka puan alması gereken kritik randevu için Selçuklu Belediyesi Konya’nın panoramik olarak en güzel seyredilen alanlarından biri olan Seyir Tepesi’nde dev ekran kuracak.KONYA (İGFA) - Konyalılar, açıldığı tarihten itibaren büyük ilgi gören Selçuklu Seyir Tepesi'nde milli maç coşkusunu yaşayacak. Grubun son maçına çıkacak A Milli Takımımız galip gelmesi ya da berabere kalması durumunda bir üst tura çıkacak. Konyalı futbolseverler de daha önceki maçlarda olduğu gibi Milli Takım için yeniden tek yürek olacak.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da tüm vatandaşları milli gurur ve heyecanı yaşamak için Seyir Tepesi’ne davet etti.