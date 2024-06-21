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Kazada sürücü ile araçtaki Emine G. (50), Zeynep Ç. (28) ve Uğur Ç'nin (27) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada Şenay Ç. (29) ve 3 yaşındaki oğlu İdris Yiğit Ç'nin yaralı çıktığı otomobilin LPG tankı bir süre sonda alev aldı.

GÜNCELLEME - 3 Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - 3 Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangını kontrol altına alındı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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