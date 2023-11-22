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Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Emre Ç. ise Akören Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Hasan I. ile eşi Nur I. ve çocukları Gülbahar I. ve Fatma I'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.