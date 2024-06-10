Bunlar da ilginizi çekebilir

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Büyükfişenk'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Büyükfişenk'in cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Paris'te vatandaşlar AP seçimlerinde sandıktan aşırı sağın çıkmasını protesto etti

Paris'te vatandaşlar AP seçimlerinde sandıktan aşırı sağın çıkmasını protesto etti

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.