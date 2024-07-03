Konya Ereğli'de özel bir bankanın müfettişleri, şubede çalışan Perihan Y.'nin hesap hareketlerinde şüpheli durumlar fark etti. Müfettişlerin yaptığı detaylı incelemelerde, Perihan Y.'nin kendi ve nişanlısı Settar A.'nın hesaplarına toplamda 37 milyon 157 bin TL aktardığı belirlendi. Bu durumun ortaya çıkmasının ardından, banka müfettişleri derhal Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Çift gözaltına alındı

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, nişanlı çifti gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Perihan Y. ve Settar A., hakim karşısına çıkarıldı. Savcılığın hazırladığı iddianamede, Perihan Y.'nin bankada çalıştığı süre boyunca müşterilerin hesaplarından zimmetine geçirdiği paraları nişanlısı Settar A.'nın hesaplarına aktardığı belirtildi. Settar A.'nın ise bu paraların bir kısmını kripto para hesaplarına transfer ettiği tespit edildi.

Tutuklandılar

Mahkeme, çiftin kaçma ve delil karartma şüphesi nedeniyle tutuklu yargılanmasına karar verdi. Perihan Y. ve Settar A. cezaevine gönderildi.