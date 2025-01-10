Konya’nın Kulu ilçesinde, inşaatta dengesini kaybederek iskeleden düşen sıva ustası, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İnşaatta korkunç kaza

Olay, Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir inşaatta meydana geldi. 33 yaşındaki sıva ustası Hasan A., inşaatın ikinci katında kurduğu ağaç iskelede çalışırken dengesini kaybederek yere düştü.

Yaralıya hızlı müdahale

İşçinin düşüşünü gören mesai arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar, hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan A.’ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine sevk etti.

İnceleme sürdürülüyor

Olayla ilgili polis tarafından tahkikat başlatıldı. Yaralanan sıva ustasının sağlık durumu hakkında detaylı bir açıklama yapılmadı.