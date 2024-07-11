Konya'nın Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesi Ülfet Sokak'ta, sulama kanalının kenarında şok edici bir olay yaşandı. Saat 09.30 sularında vatandaşlar, kanal kenarında hareketsiz yatan bir erkek şahsı fark etti. Hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otopsi için morga gönderildi

İlk müdahalenin ardından hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Abidin Ç. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, Abidin Ç.'nin yanında bir adet tabanca bulundu. Olay yerindeki incelemelerin ardından Abidin Ç.'nin cesedi, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.