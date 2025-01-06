Konya'nın Karatay ilçesinde, teyzesinin birikimlerini çalan ve "Çalışmaya gideceğim" bahanesiyle Antalya'ya kaçan şahıs, polis operasyonu ile yakalandı. Olay, geçtiğimiz Salı günü Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi.

İddialara göre, Şerife C., market alışverişine çıktığı sırada evde yalnız kalan yeğeni Erkan A., teyzesinin biriktirdiği paraları alarak Antalya'ya gitmek üzere evden ayrıldı. Eve dönen Şerife C., paralarının çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

Antalya'dan teyzesine çiçek gönderdi

Erkan A., Antalya'dan teyzesine çiçek göndererek dikkat çekti. Bu sırada polis ekipleri, şüphelinin Antalya'da olduğu bilgisini aldı ve adres tespiti yaparak operasyon düzenledi. Erkan A., kiralık apart dairede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki ilk ifadesinde Erkan A., "Panik atak problemim var, teyzemin paralarını almadım, olayla ilgili bilgim yok" şeklinde savunma yaptı. Ancak yapılan incelemeler ve toplanan deliller sonucunda şüpheli, adliyeye sevk edildi.